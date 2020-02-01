كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شاب ينشر ثورة عضوية خضراء في مدارس الإمارات

بدأت مبادرة لتشجيع الزراعة العضوية في مدرستين في دبي والشارقة، وذلك بفضل جهود دارشان مورالي البالغ من العمر 16 عامًا.

المراهق المقيم في دبي والذي يدرس في مدرسو ثانوية في الورقاء، هو جزء من مجموعة مجتمع “أصدقاء ولاية كيرالا الفريدة” في الإمارات.

ومن خلال جهود هذا الفريق، تمكن دارشان، أصغر الأعضاء سناً – الذي يريد ممارسة مهنة في الخدمة المدنية – من تحقيق نتائج ناجحة من المزرعتين العضويتين اللتين تم إنشاؤهما في مدرستين في الإمارات.

بدأت UFK كمجموعة فيسبوك نمت الآن لتصبح مجتمعًا يضم أكثر من 80 عضوًا يشاركون بانتظام في العديد من الخدمات الاجتماعية التي تتراوح من التبرعات بالدم، وتنسيق خيام الإفطار إلى جمع الملابس والتبرعات لفيضانات كيرالا 2018.

وقال دارشان “انضممت إلى UFK في عام 2017 وكان من المهم جدًا أن أكون جزءًا من هذا المجتمع. بدأت مبادرة الزراعة العضوية بعدما أجريت اختباراً تجريبياً لهذا المشروع في فيلا في الشارقة. بعد نجاح هذا المشروع الزراعي الأول، اقترح الفريق نقله إلى المدارس حيث يمكن للأطفال التعلم عن الزراعة أولاً بشق الأنفس. لقد أوصيت على الفور بالمدرسة التي أحضرها، مدرستنا الثانوية في الورقاء. ”

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وعمل دارشان وفريق UFK على إعطاء الطلاب والمعلمين التوجيه الصحيح لإكمال دورة مدتها ستة أشهر، وأدى نجاح المشروع إلى إنتاج أكثر من 60 كلغ من المنتجات التي تم التبرع بها إلى الهلال الأحمر وأعطي جزء منها للطلاب و المعلمين، وكذلك يجري التبرع ببعض من هذه المنتجات لمعسكرات العمل”.

في عام 2019، قرر دارشان والفريق توسيع مشروعهم ليشمل GEMS Millennium في الشارقة، حيث كانت المدرسة متحمسة للترحيب بهذا المشروع الجديد. وأعرب تيريزا فارمان، المدير التنفيذي لمدرسة جيمس ميلينيوم عن امتنانه عندما توجه إليهم دارشان بفكرته، “لقد كنا نحاول طوال عامين إنشاء حديقة، وجاء دارشان في الوقت المناسب”.

ويعتقد فارمان أن من المهم للغاية أن يفهم الطلاب العملية وراء إنتاج الخضروات التي يرونها على الطاولة. يمكننا تدريس هذا في الفصل، لكن إعطاء دروس عملية يعطي تجربة تعليمية مختلفة”.

وفي يوم الشهداء 2019، الذي يصادف 30 نوفمبر، قام دارشان ومدرسة GEMS Millennium بزراعة 48 نباتًا عضويًا تكريماً للشهداء. وفي هذه المناسبة، قام مسؤول من وزارة التغير المناخي والبيئة بزيارة المدرسة لدعم هذا المشروع.

“الخطوة التالية التي تريد UFK اتخاذها هي مواصلة تشجيع الزراعة العضوية في أكثر من 10 مدارس، وتشجيع الزراعة ذاتية الاكتفاء في المدرجات والشرفات في المنازل، بحسب غلف نيوز.