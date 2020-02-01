كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مرضى الإنفلونزا يهرعون إلى المستشفيات في الإمارات

شهدت المستشفيات اندفاعاً من سكان الإمارات القلقين من إصابتهم بفيروس كورونا، حيث راجع العديد منهم وهم يعانون من انسداد في الأنف والتهاب الحلق وطالبوا بالحصول على اللقاحات.

وفي اليومين الماضيين، شاهد المسعفون مراجعة مرضى يطلبون إجراء اختبارات بعد ظهور أعراض نزلات البرد عليهم.

وكشف مسؤولون يوم الأربعاء أن عائلة صينية في إجازة في الإمارات كانت أول حالات في الشرق الأوسط تشخص إصابتها بفيروس كورونا.

وحث الأطباء والمسؤولون الصحيون الجمهور على عدم الإصابة بالذعر، مع إبراز كيف أن الحالات الأربع، وهي أم وأب وابنتها وجدة من ووهان.

وينتظر المرضى عادة يومين أو ثلاثة أيام لزيادة الطبيب، لكن الكثيرين باتوا يهرعون إلى المستشفى بمجرد شعورهم بالعطاس.

وقال الدكتور شيرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات أستر في الإمارات لصحيفة ذا ناشيونال: “أفهم لماذا كان الناس يشعرون بالقلق، ولن لا يجب أن ينتشر الشعور بالذعر”.

وأضاف “يطلب الكثيرون الحصول على لقاح ضد الفيروس، وعلينا أن نوضح لهم أن هذا المرض ليس كالإنفلونزا أو نزلات البرد العادية، وليس هناك لقاح له حتى الآن”.

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وفي مستشفى ميدكير في حديقة الصفا بدبي، تضاعف عدد المرضى خلال الأيام القليلة الماضية، وقالت الدكتورة شانيلا لايجو: “كان عدد الأشخاص الذين يعانون من الإنفلونزا يتراوح بين 30 إلى 35 مريض يومياً قبل انتشار فيروس كورونا لكن الآن ارتفع هذا العدد إلى 55 إلى 60”.

لكن الأطباء اعترفوا بأنه قد يكون من الصعب التمييز بين فيروس كورونا وبين الأنفلونزا العادية. ووقال الدكتور بيشو “عادة ما يصيب كورونا الجهاز التنفسي العلوي ولكن عندما يزداد سوءًا، تنتشر العدوى إلى الجهاز التنفسي السفلي وهذا عندما يصاب المريض بالتهاب رئوي. في بعض الأحيان يصعب تحديد حامل الفيروس التاجي لأنه قد لا تظهر عليه الأعراض”.

ووفقًا لإرشادات هيئة الصحة بدبي، يتعين على المستشفيات فرض الحجر الصحي ومراقبة أي مريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ليجو من ميدكير: “نأخذ عينة المسحة ونرسلها إلى مستشفى لطيفة ويقومون بإرسال النتائج إلينا في غضون 45 دقيقة”.

ويوجد بالمستشفيات مختبرات خاصة بها ولكن يجب إجراء جميع الاختبارات في مستشفى لطيفة الحكومي.

وتشمل أعراض المرض ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وضيق التنفس، والتهاب الحلق، وفي الحالات الأكثر شدة، يصاب المريض بالتهاب رئوي حاد.