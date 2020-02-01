«الصحة»: 5 إجراءات ونصائح للمسافرين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس، 5 إجراءات ضرورية للمسافرين القادمين من الصين، في حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية قبل أو أثناء أو بعد السفر، حفاظاً على سلامتهم الصحية، مشددة على أهمية الالتزام بهذه النصائح والإجراءات.

وتتضمن الإجراءات، التي أصدرتها الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الطبية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن السفر الأخير والأعراض التي أصابت الشخص، وكذلك البقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين.

وأكدت على ضرورة عدم السفر أثناء المرض وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، إضافة إلى غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

وأعلنت الوزارة، أن هناك 3 مصادر حكومية للمعلومات الصحية الموثوقة في شأن الاستعلام عن فيروس «كورونا الجديد»، داعية إلى عدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام.

وقالت الوزارة: «في حال طلب أي دعم أو استفسار طبي، يرجى التواصل مع: خدمة (استجابة) بمركز عمليات دائرة الصحة أبوظبي، على الهاتف المجاني: 8001717، ومع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الهاتف، إلى جانب الخط الساخن الخاص بهيئة الصحة في دبي على الهاتف المجاني: 800342».

وأصدرت الوزارة هذه التعليمات، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وأوضحت أن أبرز أعراض الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد هي الحمى وصعوبة التنفس والسعال والصداع وألم الحلق، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون فيروس «كورونا» الجديد قد نشأ من مصدر حيواني.

وقالت الوزارة: «تشير المعلومات الحالية إلى أنه يمكن لهذا الفيروس أن ينتقل من شخص إلى آخر، لكن لم يتم فهم مدى سهولة حدوث ذلك إلى الآن، وعادة تنشر سلالات فيروس كورونا الأخرى من شخص إلى آخر، عبر الرذاذ الملوث من شخص مريض من خلال السعال أو العطس أو الأيدي الملوثة».