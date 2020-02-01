شرطة دبي و«الطيران المدني» تبحثان التعاون في التدريب

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر غرفة العمليات بإدارة المراقبة الأمنية في الإدارة العامة لأمن المطارات، سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وسعيد السويدي مدير مكتب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، ومحمد الشمالي من الهيئة، وذلك في إطار اجتماعات التنسيق المشترك والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة العامة للطيران المدني.

وناقش الحضور، خلال اللقاء مستوى التعاون في التدريب بمجال أمن الطيران المدني، ووجه الطرفان بعقد اجتماعات تنسيقية لدعم جهود مركز دبي لأمن الطيران المدني.

كما زار وفد الهيئة العامة للطيران المدني، غرفة العمليات في مبنى المطار رقم 3، والتابعة لإدارة المراقبة الأمنية بالإدارة العامة لأمن المطارات، حيث اطلع الوفد على التقنيات والأنظمة الحديثة في مجال المراقبة الأمنية.

وأكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية بما يحقق المصلحة العامة.

وقال معاليه: إن قيادتنا الرشيدة تدعو بشكل مستمر إلى العمل التكاملي بين مختلف الجهات، لتحقيق الأهداف التي تصب في تحقيق رؤى وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا في القيادة العامة لشرطة دبي نسعى دائما لتعزيز العمل والتعاون المشترك مع كافة الجهات، ومنها التعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للطيران المدني.

من جانبه، أشاد سيف محمد السويدي، بجهود شرطة دبي في دعم قطاع الطيران المدني، من خلال دورهم وتعاونهم مع كافة الجهات ذات الصلة بالقطاع، تعزيزاً للأمن والأمان في مطارات دبي، وفي الإمارة، مؤكداً أن دولة الإمارات تحتل مكانة ريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قطاع الطيران المدني.

وتابع السويدي، إن شرطة دبي شريك وداعم مهم لقطاع الطيران المدني، وإن ما حققته الإدارة العامة لأمن المطارات من مستوى مُتقدم ومتطور في الأداء في تأمين مطارات دبي، يعكس مستوى التقدم الكبير في شرطة دبي، وأن النتائج والدور الذي يقوم به مركز دبي لأمن الطيران المدني - المركز الإقليمي المُعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» والتابع للإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، يُعد مصدر فخر لنا جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.