أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من طلبة كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على تجربة قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي في مجال الترجمة الفورية المركزية.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المستمرة بين الجانبين لتبادل الخبرات، وتطوير العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والشرطية.

وقدم العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير القطاع، خلال الزيارة شرحاً عن تجربة الترجمة الفورية المركزية، والتي يطبقها قسم الإسناد الجنائي التابع للقطاع، مستخدماً أفضل الأساليب الحديثة في التعامل مع القضايا من مختلف الجنسيات بالسرعة والدقة ضمن الدور الريادي الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في هذا المجال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد أردني يطلع على تجربة «شرطة أبوظبي» في الترجمة المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.