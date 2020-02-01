25 طالباً يشاركون بدورة مهارات العرض والإلقاء

دبي (الاتحاد)
نظمت شرطة دبي، ممثلة بمكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، دورة مهارات العرض والإلقاء لطلاب وطالبات مدارس حماية، وذلك ضمن مبادرة «المُعلم الصغير» التي تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات ومهارات الطلاب المتميزين في مجال الإلقاء، لإكسابهم المعارف والثقة والقدرة على التأثير، وذلك بمشاركة 25 طالباً وطالبة من الحلقة الثانية، وعلى مدار 5 أيام.
وقالت المقدم وداد سيف بن مويزه، مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم بالوكالة: إن مكتب مدارس حماية يسعى بشكل مستمر إلى تنظيم الدورات التدريبية والورش التوعوية والتثقيفية لطلبة المدارس، بهدف الوصول إلى أعلى درجات التطوير والتأهيل ورفع الكفاءة للطلبة، وأن إطلاق مبادرة المُعلم الصغير تساهم بشكل كبير في إكساب الطلاب والطالبات المهارات والقدرات اللازمة في عملية الاتصال، ومهارات الكتابة والإصغاء، وتعزيز الثقة بالنفس.
وأضافت: إن الطلبة المشاركين في هذه الدورة التي تحاضر فيها المدربة آسية القرشي من مركز إدراك للتدريب والاستشارات، هم من المتميزين والراغبين في المشاركة في إلقاء المحاضرات من البنين والبنات، من الصف الثامن والتاسع، وطالب واحد من الصف السادس، حيث سيتلقون خلال 5 أيام المهارات النظرية والتطبيق العملي.
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