شرطة أبوظبي تستعرض رؤية «الأمن الجنائي 2020»

أبوظبي(الاتحاد)

كرّمت شرطة أبوظبي مديري المديريات والإدارات والمراكز ونوابهم المتميزين بقطاع الأمن الجنائي، خلال الحفل السنوي الذي أقامه القطاع بمجمع الإدارات في أبوظبي.

وأثنى العميد محمد سهيل الراشدي مدير القطاع، على الجهود المتميزة خلال العام الماضي 2019 من جميع منتسبي القطاع في مكافحة الجريمة، وجعل المجتمع يتمتع بالأمن والأمان، وتحقيق مؤشرات الريادة ضمن العمل الشرطي التطويري.

وأوضح أن شرطة أبوظبي، وضمن مساعيها وخططها التطويرية، ركزت على تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة في مجالات العمل الشرطي والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأكد العميد الراشدي اهتمام شرطة أبوظبي بتقدير المتميزين، وتحفيزهم لدفع مسيرة العمل والإنجاز، بما ينعكس على نشر ثقافة جودة الخدمة وكفاءتها والارتقاء بالأداء الوظيفي، داعياً جميع منتسبي القطاع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ومضاعفة الجهود والإخلاص والتفاني في العمل، وبذل المزيد من الجهد في العمل، وتقديم خدمات عالية الجودة.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً استعرض المنجزات الأمنية المشرفة التي حققها القطاع، مما كان له الأثر البارز في مجالات العمل الشرطي، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، كما تم تقديم عرض تقديمي لرؤية القطاع 2020.

وفي نهاية الحفل، قام العميد الراشدي، بحضور العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير القطاع، والعميد خالد أحمد مريش نائب مدير القطاع بتسليم المكرمين شهادات تقدير ودروع تذكارية، وتم التقاط صورة تذكارية للمناسبة.