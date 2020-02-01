لوحات مركبات دبي بشعار «إكسبو 2020»

دبي (وام) أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق مبادرة تتيح للمتعاملين إمكانية تبديل لوحات مركباتهم بأخرى جديدة بنفس الأرقام القديمة مزودة بشعار «إكسبو 2020» اعتبارا من غد الأحد.

وقال عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة: «إن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار دعم وتعزيز استضافة دبي لفعاليات إكسبو 2020، حيث تتيح الهيئة للمتعاملين إمكانية تبديل لوحات أرقام مركباتهم بأخرى جديدة، مع تزويدها بشعار إكسبو والحفاظ على أرقامهم القديمة، وذلك مقابل 200 درهم لكل لوحة بإجمالي 400 درهم للوحتين الأمامية والخلفية إلى جانب رسوم رمزية أخرى.

وأوضح آل علي أن تنفيذ هذه المبادرة سيبدأ من تاريخ الثاني من فبراير المقبل، وأنه يمكن للمتعاملين الراغبين في اقتناء الشعار تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، واستلام لوحاتهم الجديدة مع الشعار خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وذلك من أقرب مركز لإسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة التابعة للهيئة والمنتشرة في أنحاء دبي.

ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو دعوة المتعاملين من مالكي المركبات للمشاركة في الأجواء المنتظرة لفعاليات إكسبو 2020، والذي يعد حدثاً اقتصادياً وسياحياً وترويجياً بامتياز، ويتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر وأن يكون الحدث الأبرز في العالم ودولة الإمارات.

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