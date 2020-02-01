«تحالف منظمات الأمراض غير المعدية» 9 فبراير في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تستضيف جمعية أصدقاء مرضى السرطان، بالتعاون مع التحالف العالمي للأمراض غير المعدية، الدورة الثالثة من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، من 9 إلى 11 فبراير 2020، من الساعة 3:30 مساءً في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، في إمارة الشارقة.

ويُنظّم المنتدى تحت شعار «تسريع التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية للوقاية والحد من الأمراض غير المعدية»، بهدف تسريع الجهود العالمية لترجمة الالتزامات السياسية إلى أفعال تُنفّذ على المستويين الوطني والمحلي.

يمثل المنتدى فرصة فريدة لاجتماع 400 من خبراء الرعاية الصحية وواضعي السياسات والمتخصصين و40 متحدثاً من 80 دولة عبر ست قارات، في أربع جلسات عامة و18 ورشة عمل، حيث سيسلطون الضوء على كيفية سد الفجوات الرئيسة في الاستجابة العالمية للأمراض غير المعدية، من خلال تحديد خطوات عمل مبتكرة وجريئة وعملية لتوسيع نطاق الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها، وتخفيض معدلات الوفيات، وبالتالي إلغاء الحواجز التي تحول دون صحة جيدة.

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