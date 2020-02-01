3 مشاريع جديدة بالفجيرة و«الشرقية» بـ 160 مليون درهم

السيد حسن (الفجيرة)

أكد مركز وزارة تطوير البنية التحتية في الفجيرة والمنطقة الشرقية، أن العمل في المشاريع الأمنية الثلاثة الجاري تنفيذها في الفجيرة وكلباء يسير وفق ما هو مخطط له، وأن نسب الإنجاز في المشاريع الثلاثة خلال شهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري تسير وفق شروط التعاقد مع المقاولين في المواقع الإنشائية الثلاث، بحسب المهندسة حليمة الشحي مدير مركز الوزارة بالفجيرة والمنطقة الشرقية.

وقالت المهندسة الشحي لـ«الاتحاد»: «بلغت نسبة الإنجاز في مشروع المقر الجديد للدفاع المدني بمنطقة الساف الجديدة بمدينة كلباء 75% حتى شهر يناير الماضي، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع المقر الجديد لقوات الأمن الخاصة بمنطقة قيراط بالفجيرة 60%، بينما بلغت في مشروع المقر الجديد للقيادة العامة لشرطة الفجيرة 11%».

وذكرت أن تكلفة المشاريع الثلاثة تبلغ 160 مليون درهم، بواقع 97 مليون درهم تكلفة المقر الجديد للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، و50 مليون درهم للمقر الجديد لقيادة الأمن الخاصة بقيراط، و13 مليون درهم تكلفة مشروع مقر إدارة الدفاع المدني الجديد بمدينة كلباء.

وأكدت أنه من المتوقع أن ينتهي العمل في مشروعي مركز الدفاع المدني بكلباء ووحدة الأمن الخاصة بقيراط خلال العام الجاري 2020، بينما سينتهي العمل في مقر القيادة العامة لشرطة الفجيرة خلال العام 2021 القادم.

يذكر أن مشروع تشييد مقر جديد للقيادة العامة لشرطة الفجيرة يأتي بديلا للمقر القديم ليكون بجوار دار القضاء بالفجيرة في مدخل المدينة، ويتكون المقر الجديد من المبنى الرئيس ومبنى الخدمات الملحقة به ومكان مختص بهبوط الطائرات الهيلوكوبتر، كما تقوم الوزارة بأعمال الربط الخاصة بالخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسة والصرف الصحي والإنارة ومكافحة الحرائق وأعمال الزراعة وما إلى ذلك من أعمال أساسية في المشروع، كما يضم مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثالثة في قيراط بالفجيرة، ومبنى الإدارة ومبنى المؤتمرات ومبنى سكني ونادٍ للضباط ومبنى للتدريب ومبانٍ للخدمات.

وفيما يخص مركز إدارة الدفاع المدني بكلباء، فيضم طابقاً أرضياً يتكون من 3 مبانٍ..المبنى الرئيس الذي يضم مبنى الدفاع المدني والآليات، ومبنى آخر للتدريب ومباني للخدمات تشمل مباني الخدمات الإلكتروميكانيكية.

ويخدم المقر الجديد لإدارة دفاع مدني كلباء مدينة كلباء وجميع الأحياء السكنية بها، ويقدم خدماته لجميع سكان منطقة الساف الجديدة والتي تضم مئات البيوت والفلل السكنية المقامة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو حاكم الشارقة، كما يخدم ضواحي منطقة كلباء كما في الغيل ووادي الحلو.

ويخدم المقر الجديد لشرطة الفجيرة جميع سكان مدينة الفجيرة وضواحيها، كما شيّدت وزارة الداخلية مراكز شرطية موجودة داخل المدينة وفي ضواحيها للتعامل المباشر مع الجمهور وتسهيل خدماتها للمراجعين في كل مكان بالإمارة، ويأتي مقر الشرطة الجديد ليتماشى مع التطورات العمرانية والتقنية والزيادة المضطردة في أعداد سكان الفجيرة، وتم اعتماد نماذج توافق التطورات العالمية الأمنية في هذا المجال.