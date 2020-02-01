دندي (وام) تشارك 58 طالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدورة التاسعة والعشرين لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة التي انطلقت في كلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا 27 يناير الجاري، وتستمر أربعة أسابيع.

وتتضمن الدورة التي تشهد مشاركة طالبات من جامعات الإمارات وإينوك وجامعة المالايا الماليزية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، محاضرات وورش عمل حول تاريخ اسكتلندا وتقاليدها وثقافتها وموضوع التعددية الثقافية والعولمة والإسلام من منظور سياسي واقتصادي والسياسة الدولية ومهارات القيادة والإدارة وحوار الحضارات والثقافات.

وحضرت الطالبات المشاركات في الدورة أمس الأول محاضرة في مبنى جامعة سانت أندروز التاريخي قدمتها الدكتورة فيونا مكلوم جيني محاضر أول بجامعة سانت أندروز، والتي تركز أبحاثها في المقام الأول على الدور السياسي للمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط المعاصر، حيث تناولت عدداً من الموضوعات من بينها الدين والسياسة الدولية والعولمة.

وأعربت الطالبات عن شكرهن وتقديرهن للدكتورة جيني على هذه الجلسة الغنية بالمعلومات، بعد ذلك قامت الطالبات بجولة في مدينة سانت أندروز شملت زيارة الكاتدرائية التاريخية والمحال التجارية والأسواق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سانت أندروز» البريطانية تستضيف طالبات برنامج «التعددية الثقافية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.