رياضي يمنح والده «قبلة الحياة»

منى الحمودي (أبوظبي)

أنهى مدرب رياضي شاب معاناة والده مع مرض الكلى التي استمرت لمدة 3 سنوات، حيث تبرع بإحدى كليتيه لوالده بعملية تمت بنجاح في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وقال وليد عبدالفتاح: «كان والدي مصاباً بالسكري، ما أثر على النظر والأطراف والكلى، وبدأت متاعبه بعد الإصابة بالكلى، حيث استمرت لمدة ثلاث سنوات، حتى بدأ بالغسيل الكلوي».

وأضاف: «قبل أن يبدأ والدي بعملية الغسيل توجهنا لإجراء الفحوص أنا وأخي، بعد الاطلاع على موضوع زراعة الأعضاء ونسبة النجاح وغيرها، حيث كان الوقت الذي يستغرقه الوالد في الغسيل الكلوي أكثر ما يؤلمني، وحاولت مراراً إقناعه بالتبرع، ولكنه كان رافضاً لهذا الأمر».

وأشار إلى أنه اتخذ قرار التبرع بإصرار، وذلك براً بوالده، ولشعوره بأن هذا ما يتوجب على الابن تجاه والده، موضحاً أنه خضع للفحوص اللازمة قبل إجراء العملية، والتي أثبتت التطابق التام بينه وبين والده بالإضافة لبنية جسمه الرياضية ولياقته وصحته.

ولفت إلى أن العملية استغرقت 14 ساعة، وتمكن من مغادرة المستشفى بعد أيام قليلة من إجراء العملية، واستمر والده أسبوعاً واحداً وغادر المستشفى بكلية جديدة، ولله الحمد، بات يتمتع بالصحة والعافية. مشيراً إلى أنه رجع يمارس التمارين الرياضية تدريجياً بعد أسبوعين من العملية، حتى تماثل للشفاء التام، ورجع لممارسة الرياضة، وحمل الأثقال وكرة القدم.

وحول ما تغير في حياته بعد التبرع بكلية، ذكر وليد أن أمراً واحداً تغير في حياته للأفضل وهو ضرورة شرب الماء بكثرة، وهو الأمر الذي يعتبر صحياً، في حين أنه لم يعان من أية مشكلات بدنية أو نفسية.

وقدم شكره وتقديره للفريق الطبي والإداريين في مدينة الشيخ خليفة الطبية الذين كانوا حريصين على نجاح العملية، مثبتين مستوى عالياً من الحرفية والخبرة والعلاج المطابق والمنافس لكبرى المستشفيات العالمية في هذا التخصص.

من جهته، أوضح الدكتور محمد زياني، استشاري المسالك البولية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن عملية زراعة الكلية بعد نقلها من وليد لوالده كانت ناجحة، وحتى الآن جميع الفحوص ممتازة، وتؤدي الكلية وظائفها على أكمل وجه.

وقال: «واجهتنا بعض الصعوبات بالعملية فيما يتعلق بالشرايين عند وليد، ما استغرق وقتاً أطول للعملية بالنسبة لوليد، وبعدها تم نقلها وزراعتها لوالده، ولله الحمد، عملت الكلية فوراً، وأمضى بعدها وليد يومين ونصف اليوم في المستشفى، فيما أمضى والده أسبوعاً وغادر بكلية جديدة».

وحول الوضع الصحي لوليد، أشار الدكتور زياني إلى أن حياته لم تتغير، وهو شخص رياضي والمطلوب منه فقط شرب 3 لترات من الماء يومياً، وبإمكانه تناول ما يرغب به من طعام، ولكن عليه تجنب الإمساك حتى لا يصاب بالتهاب في البول.

يذكر أن مدينة الشيخ خليفة الطبية أجرت أكثر من 290 عملية زراعة كلى للأطفال والبالغين، ويعد مركز الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية من المراكز الطبية المتطورة والمجهزة بأحدث الأجهزة، والتقنيات الحديثة، بإشراف فريق طبي وفني وإداري مؤهل تأهيلاً عالياً، ويمتلك خبرة واسعة في مجال زراعة الكلى، حيث يجري المركز نحو ست عمليات زراعة كلى شهرياً.