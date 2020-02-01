600 ألف درهم لدعم صندوق الطلبة بكليات التقنية بدبي

دبي (الاتحاد) بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، قدمت الهيئة 600 ألف درهم دعماً لكليات التقنية العليا بدبي، وذلك لمصلحة صندوق الطلبة بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير احتياجات الطالبات كافة، بما يدعم مسيرتهن الأكاديمية، ويعزز من نجاحهن وقدرتهن على تخطي أية عقبات تواجه تطور تحصيلهن العلمي.

وسلم ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شيك التبرع لـ«أحمد الملا»، مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا، بحضور همسة العماري، مدير كليات التقنية بدبي.

ونقل ميرزا الصايغ تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لإدارة كليات التقنية العليا وللطلبة، مشيراً إلى دور الكليات كأكبر مؤسسة للتعليم العالي، والتي ترفد المجتمع بآلاف الخريجين والخريجات سنوياً المؤهلين وفق احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات، مؤكداً حرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على تخصيص مساهمات مالية لمصلحة صندوق الطلبة لتمكين الكليات من الوفاء باحتياجات طلبتها وأداء رسالتها التعليمية بنجاح.

من جانبه، تقدم أحمد الملا، مدير إدارة الشؤون الطلابية بكليات التقنية العليا بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة والدعم السنوي الذي تقدمه هيئة آل مكتوم، بما يسهم في دعم طلبة الكليات، ومساعدتهم على التحصيل العلمي الأفضل.

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