«الموارد البشرية والتوطين» تطلق حزمة مبادرات نوعية خلال «شهر الابتكار»

دبي (وام)

تطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين تزامناً مع «شهر الإمارات للابتكار» حزمة من المبادرات والفعاليات الابتكارية تنفيذاً لمنهجيتها وسياساتها التي تستهدف جعل الابتكار أسلوب عمل.

وقال أيوب المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمجلس الابتكار في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر الإمارات للابتكار مبادرة نوعية وهي (معادلة الابتكار) التي تتضمن ثلاثة محاور، هي مبتكر مستشرف للمستقبل، أدوات ووسائل مبتكرة، تأثير إيجابي مبتكر».

وأوضح أن معادلة الابتكار تقوم على إيجاد عنصرين أساسيين هما، فرد مبادر يستشرف المستقبل ويكون ملماً بالتوجهات والطموحات قادراً على تقديم الأفكار، فضلاً عن بيئة عمل محفزة للأفكار قادرة على تنفيذها على أرض الواقع، ومن ثم تحقيق نتيجة معادلة الابتكار وهي تحقيق المستحيل من خلال صنع الأحداث والتسابق مع المستقبل وإيجاد واقع مبهر يتخطى العقبات.

وأضاف المرزوقي: «إنه انطلاقاً من حرص الوزارة على نشر ثقافة الابتكار وتحفيز موظفيها لتقديم أفكارهم واقتراحاتهم التي تساعد على تطوير وتحسين واقع العمل، تم تطوير البوابة الإلكترونية للابتكار التي تتبنى أفكار الموظفين الابتكارية ومشاركتهم في تحقيقها من خلال تقديم الدعم المادي والمساندة لهم، ما يسهم في تحقيق استراتيجية الوزارة للابتكار بتوفير بيئة عمل محفزة، حيث سيتم إطلاق المرحلة التجريبية لتطوير تلك البوابة خلال شهر الإمارات للابتكار».

وأشار إلى أنه استكمالاً لنجاح مشروع حافلة الابتكار الذي تم إطلاقها في شهر الإمارات للابتكار 2019، سيتم إطلاق «مبادرة آيدول الابتكار» التي سيتم تنظيمها في حافلة الابتكار لاستلهام الأفكار بمشاركة عدد من موظفي الوزارة، يتم خلالها طرح تحدٍ في الوزارة، وعرض الأفكار على لجنة التحكيم واختيار الفائز.

وقال الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «إن الوزارة ستطلق أيضاً مبادرة (المتعامل الإيجابي) التي تهدف إلى خلق بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول لأهم التحديات التي تواجه الوزارة بمختلف مجالاتها، كما أنها تدعم استراتيجية الابتكار لدى الوزارة التي تسعى إلى تبني المبتكرين والمبدعين في الدولة، حيث سيتم الاطلاع على الأفكار الواردة من قبل قنوات التواصل، ومن ثم التواصل مع المتعامل المبتكر لتكريمه بالتنسيق مع إدارة علاقات المتعاملين في الوزارة».

وفي سياق متصل، تطلق الوزارة أيضاً مبادرة «مختبر ابتكار لأبناء الموظفين» بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، حيث سيتم تنظيم ورش تدريبية بالتنسيق مع برنامج المبرمج الوطني لأبناء الموظفين يتم تطبيقها بإحدى المدارس، والتي تتضمن عدة محاور منها تنمية مهارات الإبداع والتميز، وتعزيز مفهوم الإيجابية وجودة الفكر وتحقيق الشغف الذاتي، حيث يعمل هذا المختبر على عمل ورشة عصف ذهني حول مهارات الإبداع والتميز في بيئة العمل، والتي بدورها تعتبر رافداً لممارسات الابتكار في المؤسسة والتي تنعكس بموجبها على الطلاب، فضلاً عن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الابتكارية الأخرى.

كما سيطرح مجلس الابتكار «تحدي الخمسين»، حيث يتم الحصول على أفكار الموظفين المبتكرة لمجموعة من التحديات والاستعداد للمستقبل تزامناً مع توجهات الدولة لعام الاستعداد للخمسين، فضلاً عن إطلاق مسرعات الابتكار، حيث سيتم تطبيق منظومة المسرعات الحكومية لتعزيز ثقافة الابتكار في الوزارة، إلى جانب محور تعزيز ثقافة الطلبة بأهمية العمل في القطاع الخاص.