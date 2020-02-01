طقس غائم جزئياًً اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً نهاراً، يصبح غائماً خاصة ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد على بعض المناطق الداخلية، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وجنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 15 - 25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، والمد الأول سيحدث عند الساعة 17:00 والمد الثاني عند الساعة 06:20، بينما الجزر الأول عند الساعة 11:30 والثاني عند الساعة 23:12. بحر عُمان: خفيف إلى متوسط الموج، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:54، والمد الثاني عند 02:01، أما الجزر الأول فعند الساعة 08:48، والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

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