سعيد أحمد (أم القيوين) سددت جمعية أم القيوين الخيرية خلال العام الماضي مبلغ 780 ألف درهم، رسوم توصيل التيار الكهربائي لـ 51 منزلاً جديداً لأسر مواطنة في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل رب الأسرة، وتوفير لهم الحياة الكريمة.

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن الجمعية قامت بدراسة الظروف المعيشية للأسر المتعففة والمحتاجة في الإمارة، لتقديم لها المساعدة الضرورية، ومن ضمنها مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، في تسديد رسوم توصيل الكهرباء لمساكنهم الجديدة.

وأشار إلى أنه بتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تم وضع خطط سنوية، تهدف إلى تنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية تشمل جميع الفئات المستحقة، وتسخير الإمكانات كافة لرسم البسمة والأمل على وجوه المواطنين والمقيمين في الإمارة، مشيراً إلى أن المساعدات التي قدمتها الجمعية خلال السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير في تغطية الاحتياجات الضرورية للعديد من الحالات الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «خيرية أم القيوين» تسدد رسوم توصيل الكهرباء لـ 51 أسرة مواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.