طلبة دبي يفضلون «إدارة الأعمال» في «التعليم العالي»

دينا جوني (دبي)

يستحوذ اختصاص إدارة الأعمال على النسبة الأكبر من الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في دبي، فيما تتركّز النسبة الأكبر من الدارسين في برامج البكالوريوس، وأوضح تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي يتناول حالة التعليم العالي في الإمارة، أن عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالإمارة وصل إلى 29 ألفاً و960 طالباً وطالبة، منهم 17 ألفاً و598 طالباً، و12 ألفاً و362 طالبةً، فيما يبلغ عدد خريجي هذه المؤسسات سبعة آلاف و544 طالباً وطالبة. وتتوزع أعداد الطلبة بحسب الدرجة العلمية على برنامج تأسيسي 994 طالباً وطالبة، ودبلوم عالٍ 429 من الطلبة تخرّج منهم 102، و17 ألفاً و651 من الطلبة في البكالوريوس منهم 3999 خريجاً، و9754 طالباً وطالبة في الماجستير منهم 3266 خريجاً، و756 في برامج الدكتوراه منهم 45 خريجاً، بالإضافة إلى 376 في برامج أخرى.

ولا يزال معظم الطلبة في دبي يتوجهون مثل السنوات السابقة نحو اختصاص «إدارة الأعمال» بواقع 15166 طالباً وطالبة، يليه مباشرة اختصاص الهندسة بواقع 4000، ونظم المعلومات 2997 من الطلبة، و1193 طالباً في تخصص الهندسة المعمارية والإنشائية، والتربية 783 طالباً، وبرنامج تأسيسي 626 طالباً وطالبة، والطب والعلوم الصحية 196 طالباً، والعلوم الإنسانية 1044 طالباً، والقانون 725 طالباً، والإعلام والتصميم 1997 طالباً، والعلوم الطبيعية والفيزيائية 459 طالباً، والسياحة والضيافة 598 طالباً، وتخصصات أخرى 166 طالباً.

وفي تصريحات صحفية، قال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «ينطلق قطاع التعليم الخاص بدبي في عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بمعدلات نمو إيجابية كأحد القطاعات الحيوية في دبي»، مضيفاً: «فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة، ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية، ما يحفّز الفرص المستقبلية للنمو في منظومة التعليم الخاص بدبي».

وأشار إلى أن فروع الجامعات الدولية والمؤسسات التدريبية والمهنية، سجلت معدلات نمو متواصلة خلال السنوات الـ10 الماضية في أعداد الدارسين فيها، وفي نوعية الخيارات والبرامج التعليمية التي تتيح عيش تجربة التعلّم مدى الحياة، ضمن مجتمع تعليمي متنوع الثقافات، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص بمختلف أنواعه وأشكاله ومراحله في دبي، لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات والمواهب من مختلف الثقافات والجنسيات من جهة أخرى.

ولفت التقرير إلى أن أعداد الطلبة بحسب الجنسيات الثماني الأكثر التحاقاً بمؤسسات التعليم العالي بالإمارة يتوزعون على الجنسية الهندية بعدد 11903 طلاب، والإماراتية بـ 3798 طالباً وطالبةً، والباكستانية بـ 2206 طلاب وطالبات، والمصرية بـ 1292 طالباً وطالبةً، والأردنية بـ1039 طالباً وطالبةً، واللبنانية بـ 601 طالب وطالبة، والسورية بـ581 طالباً وطالبة، والصينية بـ538 طالباً وطالبة.

وبالنسبة للمعاهد التدريبية، ذكر التقرير أن عدد الطلبة الملتحقين بها يبلغ 1102 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد البرامج التدريبية المعتمدة بها 56 ألفاً و80 برنامجاً.