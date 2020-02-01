«الوطني للعلوم والتكنولوجيا» يستضيف أوائل رواد الفضاء العرب

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة المتحدثين المشاركين في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والذي ستنطلق فعالياته في الرابع من فبراير في دبي فيستيفال آرينا، وتضم القائمة كوكبة من الوزراء والمسؤولين من مختلف قطاعات العمل الحكومي، إلى جانب أول رائد فضاء عربي سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري وزميله سلطان النيادي، وذلك بهدف نقل تجاربهم ومعارفهم في هذا المجال للطلبة عبر جلسات وأوراق عمل يتشارك بها رواد الفضاء مع الطلبة ورواد المهرجان.

ويستعرض المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أبرز المستجدات الراهنة في المجالات العلمية والتكنولوجية وأهمها التطورات المتسارعة في مجال الفضاء والفلك، حيث خطت الإمارات خطوات متقدمة في هذا المجال، توجت بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية مؤخراً ضمن رحلة علمية شكلت علامة فارقة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامجها الوطني للفضاء للولوج إلى هذا المجال الحيوي بكل ثقة واقتدار.

ويشهد اليوم الأول الافتتاحي للمهرجان كلمة لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، يتناول فيها أهم مرتكزات وزارة التربية لتعزيز الابتكار في الميدان التربوي. ويتطرق معاليه إلى أبرز الخطط والأطر والاستراتيجيات الوطنية الريادية التي ترمي إلى إطلاق العنان لقدرات أبناء الإمارات في المجالات العلمية والحيوية التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مختلف المجالات. ويتضمن اليوم الأول كذلك جلسة وعرضاً تفاعلياً يقدمه مارك روبر الناشط العالمي على قنوات التواصل الاجتماعي. ويقدم جلسة تدور حول كيفية تقديم أفكار جديدة مبتكرة تحظى بتفاعل الجمهور.

يستهل اليوم الثاني فعالياته بكلمة يلقيها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ويتحدث فيها عن كيفية توجيه الطاقات نحو تحقيق استثمار أمثل في مجال الفضاء على ضوء التجربة الإماراتية الرائدة في هذا المجال، إلى جانب معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، والمهندس عمران شرف للحديث عن استعدادات الدولة لإرسال مسبار الأمل لاستكشاف المريخ. كما يستضيف اليوم الثاني أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود للحديث عن تجربته في عالم الفضاء، فضلاً عن استضافة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وزميله سلطان النيادي، إلى جانب سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويسلّط اليوم الثالث للمؤتمر العلمي ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الضوء على نموذج دولة الإمارات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر استضافة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية للحديث عن النموذج والنهج الدبلوماسي الذي انتهجته الدولة ومكّنها من المحافظة على مكانة مرموقة ومأثرة في قلب الدبلوماسية العالمية، وضرورة تطوير مهارات الأجيال المقبلة في هذا المجال للمحافظة على إنجازات الدولة الدبلوماسية.