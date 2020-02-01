خليفة بن طحنون يحضر أفراح الطنيجي والدهماني برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) حضر الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم أمس برأس الخيمة بمناسبة زفاف شقيقي الشهيد سيف ضاوي راشد محمد الطنيجي كل من «زايد» إلى كريمة خلفان راشد الطنيجي، و«عزام» إلى كريمة عبدالله الدهماني. كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

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