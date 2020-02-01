أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة زاخر بالعين، بمناسبة زفاف سيف ياسر فالح الشامسي إلى كريمة معالي حمد مبارك رغش الشامسي.

وتخلل الحفل الذي حضره جبر محمد السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، وجمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريسين، تقديم عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد يحضر حفل زفاف سيف الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.