شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 500 ألف درهم بحق عربي تطاول على الذات الإلهية في رسائل نصية وجهها إلى خطيبته، كما هددها بالحرق وذبح أهلها لطلبها تأجيل الزواج به.
■■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملين آسيويين استغلا عملهما وحاولا سرقة كبلات كهربائية، لكن تنبه إليهما حارس الأمن وألقى القبض عليهما، وأحيلا إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جناية الشروع في السرقة من قبل العاملين. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تسللا إلى أحد مستودعات الشركة، وتم ضبطهما من قبل حارس الأمن بالشركة، واتخذت الإجراءات اللازمة في حقهما.
- تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.
إعداد: محمد فودة
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أروقة المحاكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.