الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بغرامة 500 ألف درهم بحق عربي تطاول على الذات الإلهية في رسائل نصية وجهها إلى خطيبته، كما هددها بالحرق وذبح أهلها لطلبها تأجيل الزواج به.

■■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملين آسيويين استغلا عملهما وحاولا سرقة كبلات كهربائية، لكن تنبه إليهما حارس الأمن وألقى القبض عليهما، وأحيلا إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جناية الشروع في السرقة من قبل العاملين. وأفادت التحقيقات بأن المتهمين تسللا إلى أحد مستودعات الشركة، وتم ضبطهما من قبل حارس الأمن بالشركة، واتخذت الإجراءات اللازمة في حقهما.

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إعداد: محمد فودة

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