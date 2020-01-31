أبوظبي (وام) حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف لاحج سيف لاحج ناصر سعيد المنصوري، إلى كريمة مصبح عامر عامر حمدان حويرب المنصوري، وذلك في قاعة الوثبة للأفراح في أبوظبي.

وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً له حياة أسرية سعيدة وهانئة. من جانبهم، أعرب ذوو العريس والعروس عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف، ومشاركته أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية كافة التي تضفي مزيداً من البهجة والسرور إلى نفوسهم.

تخللت حفل الاستقبال -الذي حضره سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المدعوين والأقارب والأهل- عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يحضر حفل استقبال في الوثبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.