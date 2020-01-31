الامارات | بالفيديو.. "الصحة" تخصص مراكز حجر صحي في المستشفيات الحكومية بالدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية لمكافحة والجائحات في وزارة الصحة الدكتور حسين الرند، أنه تم تخصيص مراكز حجر صحي في كافة المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة، للتعامل مع أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
وقال الرند ل" الإمارات اليوم" إنه في حال أقامت مستشفى خاص مركزاً للحجر لديها، عليها التواصل مع الطب الوقائي في كل إمارة.
وأكد أن الفحوص الطبية للفيروس متوفرة فقط في بعض المستشفيات الحكومية في كل إمارة.
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