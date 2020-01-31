شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 92 ألف مشاركة في صناع الأمل في دورته الثالثة ... من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية ... رسالة الامارات رسالة أمل وتفاؤل بقدرتنا جميعا على صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتنا .. نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان وتابع سموه قائلاً "هذا العام يتبنى حفل صناع الأمل مشروعا انسانيا عظيما ... سيذهب ريع الحفل من أجله .. مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر... الهدف أن يصنع الحفل أملا جديدا لآلاف القلوب المحتاجة لرعاية. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد: نلتقيكم في 20 فبراير لنكرم نماذج استثنائية في رحلة البحث عن الانسان بداخل كل إنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.