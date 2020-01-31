آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 31 يناير 2020 أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع تقدم دور السينما كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم. وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز: Kill Chain يتبادل ثلاثة من الغرباء إطلاق النار على بعضهم البعض دون أي استعداد، لتتحول الأمور لساحة من القتل والدماء، وتحاول الشرطة السيطرة على الأمور ومحاولة فهم ما يحدث. Jojo Rabbit صبي صغير في جيش هتلر يكتشف أن والدته تخفي فتاة يهودية في منزلها . Gretel & Hansel تقود فتاة مع شقيقها الصغير إلى غابة مظلمة بحثًا عن الطعام والعمل فتعثر على ساحرة شريرة مرعبة. Advertisements Queen & Slim تدور أحداث الفيلم حول سليم وكوين، واللذين يخرجان للمرة اﻷولى في موعد عاطفي، لكن سرعان ما ينقلب الأمر إلى كارثة، عندما يطلب منهما ضابط شرطة التوقف، ويقتل سليم ضابط الشرطة، ويصبحان مطاردين من العدالة. The Great Alaskan Race تسافر مجموعة من المشجعين الشجعان لمسافة ميل لإنقاذ الأطفال الصغار في نومي، ألاسكا من وباء قاتل. Little Women إعادة تقديم جديدة لرائعة الكاتبة الروائية لويزا ماي ألكوت الكلاسية الشهيرة (نساء صغيرات)، والذي يروي قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب اﻷهلية اﻷمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.