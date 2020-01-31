أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:
Kill Chain
يتبادل ثلاثة من الغرباء إطلاق النار على بعضهم البعض دون أي استعداد، لتتحول الأمور لساحة من القتل والدماء، وتحاول الشرطة السيطرة على الأمور ومحاولة فهم ما يحدث.
Jojo Rabbit
صبي صغير في جيش هتلر يكتشف أن والدته تخفي فتاة يهودية في منزلها .
Gretel & Hansel
تقود فتاة مع شقيقها الصغير إلى غابة مظلمة بحثًا عن الطعام والعمل فتعثر على ساحرة شريرة مرعبة.
Queen & Slim
تدور أحداث الفيلم حول سليم وكوين، واللذين يخرجان للمرة اﻷولى في موعد عاطفي، لكن سرعان ما ينقلب الأمر إلى كارثة، عندما يطلب منهما ضابط شرطة التوقف، ويقتل سليم ضابط الشرطة، ويصبحان مطاردين من العدالة.
The Great Alaskan Race
تسافر مجموعة من المشجعين الشجعان لمسافة ميل لإنقاذ الأطفال الصغار في نومي، ألاسكا من وباء قاتل.
Little Women
إعادة تقديم جديدة لرائعة الكاتبة الروائية لويزا ماي ألكوت الكلاسية الشهيرة (نساء صغيرات)، والذي يروي قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب اﻷهلية اﻷمريكية.
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