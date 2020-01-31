كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارة بايتون منافسة تسلا تصل إلى الإمارات

وصلت سيارة Byton بايتون الصينية التي تسعى لمنافسة تسلا في مجال السيارات الكهربائية الذكية إلى الإمارات.

وقال دانييل كيرشرت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Byton لصحيفة ذا ناشيونال “الإمارات هي المكان المناسب لسيارة بايتون. البنية التحتية هي واحدة من الأفضل في العالم والقيادة هنا لديها رؤية للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.”

وتأمل بايتون، في الصين، الاعتماد على صيغة تسلا لتحقيق النجاح، بالتركيز على التكنولوجيا. وقدمت تسلا تحديثات للبرامج عبر الأثير لصناعة السيارات، بإضافةً إلى شاشات المعلومات والترفيه عبر لوحة اللمس التي تتحكم في معظم إعدادات السيارة. ويعتقد القائمون على شركة بايتون أنهم قادرون على السير قدماً ومجاراة كل هذه التحديثات.

Advertisements

وستكون سيارة “إم بايت إلكترك إس يو في” أول سيارة تطلقها الشركة، وهي مزودة بشاشة قياس 48 بوصة، تمتد عبر العرض الكامل للزجاج الأمامي، ولوحة لمس على عجلة القيادة.

وستزود السيارة بميزات التحكم بالصوت والإيماءات، فضلاً عن القدرة على تلقي التحديثات عبر الأثير.

ومن المتوقع أن تطلق بايتون سيارة إم بايت في الصين هذا العام، على أن تصل إلى أمريكا الشمالية وأوروبا في 2021.