كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| معرض جديد لتاريخ العملات الإسلامية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير

يتم عرض مجموعة من العملات التاريخية الإسلامية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي.

وينظر المعرض إلى تاريخ العملات الإسلامية من خلال مجموعة كبيرة من أكثر من 300 قطعة عبر الحضارات المختلفة.





ويتتبع المعرض التطور التاريخي للعملات الإسلامية، موثقًا بتاريخ سك العملة، والخلفيات المرتبطة بإنتاجها.

وأقيم المعرض تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة العليا لمؤسسة تنمية الأسرة (FDF)، وافتتح المعرض الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.





وقال عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس أمناء مركز جامع الشيخ زايد الكبير: “من خلال عرض القطع الأثرية التاريخية، مثل هذه القطع النقدية الاستثنائي، يهدف مركز جامع الشيخ زايد الكبير إلى التأكيد على التاريخ الغني والتراث الثقافي الإسلامي على مر العصور”.

ويقام المعرض حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.



