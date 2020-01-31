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بالصور| ممشى أشجار القرم مفتوح للجمهور في أبوظبي
افتتح يوم الخميس مسار أشجار القرم الذي طال انتظاره في جزيرة الجبيل في أبو ظبي.
الممشى مشروع من شركة Modon Properties، وتبلغ مساحته مليون متر مربع وممتلئ بأشجار القرم التي تمتد على جانبي ممر متعرج.
يفتح مسار القرم للزوار يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 6:30 مساءً، وهو مجاني للزيارة في الوقت الحالي.
ويحتوي مركز الزوار على مقهى وحمامات. ويمكن للضيوف التوجه إلى الممر الذي يضم ثلاثة طرق. أطولها بطول كيلومترين وأقصرها بطول 1 كم.
ويحتوي الممشى أيضًا على ستة أقسام تعليمية تتضمن منصة عائمة مع شبكة شفافة لمعرفة لمحة عن الحياة البحرية تحت الأرض وبرج مشاهدة ومنصة شاطئ، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وتهدف حديقة الجبيل إلى تعزيز السياحة البيئية وجهود الاستدامة في العاصمة، وتسليط الضوء على أهمية أشجار القرم التي تمنع التآكل في البيئة.
المزيد من المعلومات متاحة على www.park.jubailisland.ae
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