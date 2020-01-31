الامارات | جديد الطقس: الرؤية قد تنعدم.. وانخفاض في الحرارة وفرصة "ضعيفة" لسقوط الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن جديد الطقس: الرؤية قد تنعدم.. وانخفاض في الحرارة وفرصة "ضعيفة" لسقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات من وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، لافتاً إلى أنها قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شمالاً، وناشداً في الوقت ذاته ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، خلال الفترة من الساعة 02:30 وحتى الساعة 08:30 صباح الجمعة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة، صحواً إلى غائماًجزئياً، مع تزايد في الرطوبة النسبية، مشيراً إلى تشكّل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية خلال الليل حتى صباح غداً.

وذكر المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض لامتداد مرتفع جوي سطحي، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن طقس السبت سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً نهاراً، يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية، مع استمرار تزايد الرطوبة النسبية خلال الليل وحتى صباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.

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وأشار إلى أن الرياح ستصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 16 إلى 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الأحد سيكون غائماً إلى غائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية في الصباح الباكر، موضحاً أن البحر سيكون متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر والمساء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الاثنين سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب على بعض المناطق الداخلية الشرقية يصبح مغبرا و غائم جزئي أحياناً ، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، بينما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الثلاثاء صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً غرباً ليلاً، فيما يبقى البحر مضطرب الموج يصبح متوسط بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.