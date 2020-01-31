الندوة الوطنية الأولى لغسيل الكلى المنزلي تنطلق بدبي اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم الجمعة أعمال الندوة الوطنية الأولى لغسيل الكلى المنزلي للعام 2020، تحت عنوان: «الحياة فيها أكثر من غسيل الكلى»، تحت رعاية معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وذلك بفندق سوفتيل دبي داون تاون.

تنظم الندوة بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية لأمراض الكلى، وتفتتح أعمال الندوة الدكتورة منى الرخيمي رئيس جمعية الإمارات لمرضى الكلى، وبحضور الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية التخصصية في هيئة الصحة بدبي.

وتناقش الندوة في جلساتها المتنوعة الحلول المتبعة لتخفيف العبء المتزايد على عيادات أمراض الكلى ومقدمي غسيل الكلى، والوسائل الأمنة البديلة المتبعة عالمياً لغسيل الكلى المنزلي، واستعراض التطورات الحديثة في علم غسيل الكلى المنزلي، ومراعاة الجوانب التقنية المستخدمة طبياً في مختلف المراكز والمستشفيات العالمية.

وتعد الندوة الوطنية الأولى لغسيل الكلى المنزلي التي ستنظم بشكل سنوي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة ويتناول حلول علاج الكلى في المنزل بمشاركة أبرز المتحدثين الدوليين والمتخصصين في طب غسيل الكلى.

وأكد البروفيسور مصطفى نور الهدى سليمان، رئيس الندوة الوطنية الأولى لغسيل الكلى المنزلي، أن الهدف الأساسي من الندوة يتمثل بتوعية وتعريف الناس المرضى بغسيل الكلى المنزلي، مع توضيح آليات عمله وهذا يشمل كذلك الأطباء المختصين والعاملين في هذا القطاع.

وأشار إلى أن غسيل الكلى المنزلي هو بديل المراكز الصحية والمستشفيات، لأنه مع تطور أدواته أصبح اليوم أفضل لكثير من المرضى، وله ميزاته من حيث السيطرة على ضغط الدم وكمية السوائل داخل الجسم، وتوفير الوقت والجهد على المريض، من خلال قيامه بعملية الغسيل في بيته وبين أهله.

وأكد أن، هذا له أثر اجتماعي كبير، وكذلك تنوير المريض وذويه بسهولة الغسيل المنزلي، حيث إن التكنولوجيا الحديثة أصبحت مختلفة واستخدامها أكثر سهولة، وكذلك من خلال توفير الأدوية المساعدة وخاصة الضغط.

وبين سليمان أن أبرز المحاور التي تتطرق إليها جلسات الندوة، غسيل الكلى المنزلي كبديل عن المستشفيات والمراكز، وفوائده للمرضى مع عرض تجارب من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الإمارات.

كما سيتم توجيه رسالة للأطباء والممرضين والعاملين بغسيل الكلى حول ذلك، وستناقش غسيل الكلي المنزلي بالنسبة للحوامل والسمنة المفرطة وأصحاب الهمم، وغيرها من الأمور المهمة المتعقلة بهذا الجانب الطبي.

وتناقش الجلسة الأولى في الندوة، وبائيات غسيل الكلى في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ويتحدث فيها الدكتور محمد حسان، رئيس المعهد الطبي والشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، فيما يتحدث البروفيسور مصطفى نور الهدى سليمان المدير الطبي لشركة أتش أتش دي لخدمات الصحة المنزلية، في جلسة رئيسية عن «لماذا ومتى غسيل الكلى؟».

ويتناول الدكتور هشام عبدالوهاب استشاري أمراض الكلى والرعاية الصحية المنزلية، مبادئ توجيهية بشأن غسيل الكلى المتكرر. أما الجلسة الثانية فتعرض الأدلة الأوروبية للتعامل مع المرضى الذين يعانون من غسيل الكلى المنزلي، للدكتور حافظ فيسي اختصاصي أمراض الكلى في مستشفى تينون، باريس.