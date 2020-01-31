«الشارقة الإسلامي» ينضم لبرنامج «وفر» لموظفي الإمارة

الشارقة (الاتحاد) وقعت دائرة الموارد البشرية، ومصرف الشارقة الإسلامي مذكرة تفاهم ضمن برنامج «وفر» للولاء وخصومات موظفي حكومة الشارقة، في تعاون أول للبرنامج مع القطاع المصرفي بالدولة. وقع المذكرة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم: هذه المذكرة تعتبر إضافة نوعية لجهود الدائرة الرامية لبناء شراكات استراتيجية مع القطاع المصرفي واستثمار تلك الشراكات في تطوير الخدمات المقدمة لكافة موظفي دوائر وجهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، الذين يتعدى عددهم 55 ألف موظف يشملون جهات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة، وشرطة الشارقة، والمتقاعدين، والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية.

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