دراسة آليات تطبيق التأمين الصحي للمواطنين في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أكدت هيئة الشارقة الصحية أنها تعمل حالياً على دراسة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إتاحة التأمين الصحي لمواطني الإمارة كافة، وأنه وبمجرد الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، سيتم عرض البرنامج التأميني على المستفيدين، بميزاته وشموليته والنسب التي يتم إقرارها.

وقال عبد الله علي المحيان، المدير رئيس هيئة الشارقة الصحية، أن الهيئة تدرس حالياً الأمر السامي لصاحب السمو حاكم الشارقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بمجرد الانتهاء من الدراسة.

وتشمل منظومة التأمين الصحي في الإمارة، والمقررة في مايو من عام 2013 موظفي الحكومة العاملين في الدوائر المحلية المختلفة، من مواطنين ومقيمين، وشملت 25514 موظفاً وموظفة وأسرهم، ومتقاعدي حكومة الشارقة وعائلاتهم، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الصحية لمنتفعي دائرة الخدمات الاجتماعية، وأهالي الشارقة وذوي الإعاقة للانتفاع من خدمات مستشفى الجامع، كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة، بأن يشمل التأمين الصحي المواطنين والمقيمين من القاطنين، والذي يعملون في جزيرة أبو موسى، خلال الفترة الماضية.

وسيكون برنامج التأمين الصحي «الحالي» لجميع المواطنين بالإمارة أيضاً، وفق منظومة البرنامج المعمول به حالياً مع موظفي الحكومة والمستفيدين من كبار السن، من خلال تحديد المزايا العلاجية للجميع بصورة موحدة وأحقية للأشخاص في الحصول على الخدمات بنفس المنافع والنسب المغطاة للجميع، وفي التخصصات المشمولة كافة، وكذلك العلاج في الداخل والخارج.