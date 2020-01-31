300 رقم مميز في مزاد إلكتروني بدبي

دبي (وام) تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 300 رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات «A-B-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U» وذلك في أول مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري 2020 وهو المزاد الإلكتروني الـ59 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني، اعتباراً من يوم الأحد 2 فبراير المقبل، بينما ينطلق المزاد يوم الأحد 9 فبراير في الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام فقط.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم.

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