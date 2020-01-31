مذكرة تفاهم بين «الإيسيسكو» و«تربويون بلا حدود»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت منظمتا العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) و«تربويون بلا حدود»، أمس في أبوظبي على هامش اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو، مذكرة تفاهم شملت 7 برامج مختلفة يتم تنفيذها خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وقع المذكرة عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام، وعن منظمة تربويون بلا حدود الدكتورة كريمة مطر المزروعي، رئيسة المنظمة.

وشملت البرامج موضوع الاتفاقية مشروع دمج التكنولوجيا التعليمية في المنظومات التربوية في العالم الإسلامي، ومشروع العالم المتكامل من أجل محو الأمية وتعليم الكبار، ومشروع تطوير برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع التعليم الصحي لفائدة سكان المناطق الريفية والناشئين في الدول الأعضاء، ومشروع برنامج المنح الدراسية للطلبة المتميزين المحتاجين، ومشروع تدعيم شبكة خبراء الإيسيسكو لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومشروع وحوار الأمية النسائية من أجل تحقيق التنمية.

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