بوخارست (وام) بحث معالي لودوفيك أوربان رئيس وزراء رومانيا رئيس الحزب الوطني الليبرالي والدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا، سبل تنمية علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وإمكانيات تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين خاصة في المجالات التجارية والزراعية.

حضر اللقاء - الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة بوخارست - معالي أديريان أوروس وزير الزراعة والتنمية الريفية الروماني وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الظاهرة القابضة، وسعيد الشامسي من شركة موانئ دبي العالمية.

وأكد سفير الدولة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ورومانيا والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، مبدياً استعداده لتقديم كل الدعم لتعريف الشركات الإماراتية التي ترغب بالاستثمار في رومانيا بالفرص الاستثمارية المتاحة.

بدوره، رحب معالي رئيس وزراء رومانيا بالسفير، وأثنى على الجهود التي يبذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء رومانيا وسفير الدولة يبحثان تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.