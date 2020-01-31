نهيان بن مبارك يعزي في وفاة خديجة البستكي

دبي (وام) قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم واجب العزاء في وفاة المغفور لها خديجة بنت عبدالرزاق البستكي، وذلك خلال زيارتهما خيمة العزاء بالجميرا 1 في دبي.

وأعربا عن خالص عزائهما لأنجال الفقيدة الدكتور محمد هادي أميري، وإخوانه الرائد.م بدر والدكتور خالد وعبدالرزاق، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي نجل شقيق الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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