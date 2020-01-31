أخبار الساعة: «إكسبو 2020» إضافة جديدة إلى مكانة الدولة

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الإمارات تثبت يوماً بعد يوم مكانتها العالمية وجهة جاذبة لكل من أراد تحقيق أحلامه وطموحاته وزيادة حضوره على كل الصعد، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات، وذلك نتيجة لما بذلته من جهود وأقرته من استراتيجيات وسياسات حققت لكل الطامحين آمالهم المستقبلية، بوصفها دولة خطت خطاها على طريق النمو والتنمية، وفق آليات تقوم على استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته مهما كان نوعها أو حجمها.

وأشارت النشرة في هذا الصدد وتحت عنوان «إكسبو 2020 دبي إضافة جديدة إلى مكانة الإمارات عالمياً» إلى افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأول «ساحة الوصل» التي ستكون قلب موقع «إكسبو 2020 دبي» النابض، الحدث العالمي الأكبر والأعرق من نوعه عالمياً، ونقطة ضوء جديدة في سماء النجاحات التي تواصل الدولة تحقيقها على الدوام.

ولفتت إلى ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال افتتاحهما «ساحة الوصل» في موقع إكسبو 2020 أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت مكانتها العالمية، وأصبحت جاهزة لاجتماع دول العالم في هذا الحدث الكبير.

ونوهت النشرة إلى أن «إكسبو 2020 دبي» الذي سيكون بمنزلة منصة تفاؤل وأمل وعمل وتعاون تلهم شعوب العالم بالتغيير الإيجابي من أجل صنع مستقبل أفضل، كما قال سموهما، يأتي في مرحلة تستعد فيه دولة الإمارات للاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، هذه السنوات القليلة عدداً، هي نفسها سنوات كبيرة في حجم ونوعية الإنجازات التي حققتها.

واختتمت «أخبار الساعة» افتتاحيتها بالقول: «ينظر إلى دولة الإمارات بوصفها السباقة في تبني معايير وممارسات التنمية المستدامة، التي ترى في الإنسان الثروة الأولى والقوة التي يستند إليها في إتمام مسيرة البناء والتطور والنهضة، منطلقة في ذلك من الأفكار والقيم التي تؤسس لنموذج أكثر ملاءمة للاحتياجات الإنسانية مستقبلا، وتصنع واقعاً يحقق للبشرية الرفاه والسعادة والاستقرار، لتتجدد الآمال في هذا العام بـ«إكسبو 2020 دبي» الذي يعد احتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير للإبداعات التكنولوجية، وسيطرح التحديات والفرص التي تهم جميع البشر بغض النظر عن المكان الذي ينتمون إليه، ليتحول إلى مكان يلهم الزوار ليكونوا مشاركين نشطين في الأهداف العالمية، وصناعاً فاعلين في التغيير».