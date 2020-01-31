اليوم.. انتهاء مهلة «المخالفات المرورية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) جددت القيادة العامة لشرطة الشارقة، التأكيد على السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة قبل يوم 22 أكتوبر الماضي، للاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، والتي ستنتهي اليوم بالمسارعة بتسوية أوضاعهم والاستفادة من هذا القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية.

وأكد المقدم عبدالرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، أن مكتب إسعاد المتعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الرمثاء سيقدم خدماته اليوم في الفترة المسائية من الساعة (الثالثة) عصراً حتى (التاسعة) مساءً لإفساح المجال وللتيسير على المتعاملين لتسديد المخالفات المترتبة عليهم.

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