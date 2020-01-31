«خنق» زوجته بسبب «التجسس»

تحرير الأمير (دبي) في قضية لا تخلو من الغرابة نظرت محكمة جنايات دبي أمس أولى جلسات قضية زوج خليجي حاول خنق زوجته أمام ولديهما في غرفة بأحد الفنادق، بسب شكوك تراوده حول تجسسها عليه. ووفق تحقيقات النيابة أفادت المجني عليها أنها كانت برفقة زوجها وولديهما في أحد الفنادق، وفجأة انتابت زوجها حالة هستيرية واتهمها بأنها تتجسس عليه، فقام بضربها ومحاولة خنقها، فحاولت النجاة بنفسها والفرار منه فلحق بها وضربها فسقطت على الأرض مما أدى إلى تجمع النزلاء ورجال الأمن أمام الغرفة وحضرت الشرطة وتم نقلها إلى المستشفى وبعد إتمام العلاج تبين أن الاعتداء تسبب بعجزها عن ممارسة أعمالها الشخصية لمدة شهر كما خلف عاهة مستديمة تقدر بنسبة 15%.

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