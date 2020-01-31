دبي (وام) أنجز مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي تسويات تزيد عن 4 مليارات درهم خلال العام الماضي.

وأوضح عبد الرحيم أهلي مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات بالإنابة -خلال اجتماع فريق تطوير العمل المؤسسي لمركز التسوية الودية للمنازعات لعرض نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2019- أن مركز التسوية للمنازعات في محاكم دبي يعتبر أول إدارة بالدائرة تتحول إلكترونياً بلا أوراق بنسبة 100 بالمئة وتخلصت بشكل نهائي من آخر معاملة ورقية منوها أن هذا الإنجاز يساعد في سرعة إنجاز المعاملات للأفراد والشركات وكذلك يخدم الدائرة في تحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة والحفاظ على المعلومات والبيانات المتداولة بسرية تامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مليارات درهم تسويات «ودية محاكم دبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.