12 مشروعاً رائداً لـ«حديقة الحيوانات بالعين»

العين (الاتحاد)

أعلنت حديقة الحيوانات بالعين في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس عن حزمة من مشاريعها الرأسمالية الجديدة ضمن رسالتها في توفير تجربة فريدة للزوار، وصون الطبيعة ودعم السياحة والاستثمار في إمارة أبوظبي على المستويين المحلي والعالمي يتضمن المخطط 12 مشروعاً ينتهي إنشاؤها خلال العام الجاري والعام المقبل، وتضع مدينة العين ضمن خارطة السياحة العالمية، وبعضها الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقال غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية، إن المشاريع تعكس تجارب سياحية وبيئية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، حيث تطرح بشكل فريد وجديد، ضمن تجارب في صون الحياة البرية علي المستوى السياحي والثقافي وتنفذ بأياد إماراتية وتنشر الوعي لدى الأجيال المقبلة بمزيج من المتعة والتعلم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لذي نظمته حديقة الحيوانات في العين أمس.

سفاري الفيلة

وينقسم مشروع سفاري الفيلة على مساحة 23.77 هكتار، إلى سفاري ومأوى الفيلة والقرية الأفريقية ومعرض وحظائر الفيلة وسفاري الأسود ومساحات مفتوحة ومؤمنة لسلامة الزوار، واستراحات على الطراز الأفريقي تتيح فرصة التمتع بمشاهدة السفاري عن بعد بواسطة برج المراقبة المخصص لذلك، بالإضافة إلى سفاري الأسود المتصل بسفاري العين الحالي.

وعلى نفس الصعيد، تنشئ الحديقة معرضاً للفيلة على مساحة 6200 متر مربع بالقرب من معرض فرس النهر القديم وبجانب المعرض الأفريقي، وذلك ضمن جزأين رئيسين هما مرافق مبيت ورعاية الفيلة والبيئة الخارجية (منطقة العرض)، إضافة إلى منطقة العزل الخلفية، ويتيح المعرض للزائر الاستمتاع بمشاهدة الفيلة الأفريقية عن قرب والتفاعل معها، والتعرف على قصصها من ملاحظي الحيوانات الخاصين بها.

محمية الغوريلا

أما محمية الغوريلا، فتشمل ثلاث مناطق عرض داخلية وخارجية وممرات ومنطقة جوهرة أفريقيا التي تتيح للزائر مشاهدة الغوريلات، وهي تعيش حياتها اليومية بشكل طبيعي، وبتفاعل مع الزوار على مساحة 8.725 متراً مربعاً.

مركز قط الرمال

ويهدف مركز قط الرمال لصون الطبيعة إلى تقديم برامج أكثار قط الرمال وفصائل أخرى من حيوانات البيئة المحلية وأبحاث حمايتها، والحفاظ عليها وإبراز الجهود العالمية للحديقة ودورها في برنامج إكثار قط الرمال العربي المهدد بالانقراض، وذلك على مساحة قدرها 1.292 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مناطق تفاعلية للزوار وممرات وثلاثة معارض خارجية، وأخرى داخلية يعرض فيها الثعالب الفينيقية والجرابيع والأفاعي، إلى جانب القطط الرملية.

متنزه الزواحف

وعلى مساحة 11.500 متر مربع يشمل متنزه الزواحف تطوير المبنى الحالي، وإعادة بناء مبنى جديد يحتوي على معارض داخليه وخارجية تضم واحدة من أكثر مجموعات الزواحف تنوعًا في الشرق الأوسط ومأوى للزواحف وممرات حواجز بين المعارض والزوار للسلامة ومنطقة خدمات ومعارض تضم المجموعات الأربع الرئيسة للزواحف هي لتماسيح والسلاحف والسحالي والأفاعي في 7 مناطق جغرافية من العالم.

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أرض الكوالا

وفي مشروع أرض الكوالا الذي تبلغ مساحته 1.650 متراً مربعاً سيجد الزائر نفسه في الطبيعة الأسترالية بأشجارها ومبانيها ذات الطابع الخشبي لمشاهدة اظرف الحيوانات المكونة من 6 من الكوالا الأسترالية في معرضين داخليين وخارجيين ومأوى للحيوانات ومنطقة خدمات.

غابة الشمبانزي

وتقوم حديقة الحيوانات بالعين في مشروع غابة الشمبانزي ببناء غابة شمبانزي تتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة ورعاية الحيوان ضمن معرضين مخصصين في متنزه يحاكي البيئة الطبيعة للشمبانزي ومأوى ومناطق مفتوحة للمعارض ومناطق الخدمة وممرات الزوار ومنصات مشاهدة، على مساحة تبلغ على مساحة 8.848 متراً مربعاً ليكون المشروع بذلك أكبر منطقة عرض في الهواء الطلق للشمبانزي على مستوى العالم.

محمية العين الطبيعية

وتقدم محمية العين الطبيعية نموذجاً للحياة البرية في مدينة العين من حيث الحيوانات والنباتات المحلية مع أماكن للمبيت والتخييم في الطبيعة وخزانات لتجميع مياه الأمطار ورحلات وأنشطة ومطاعم ومقاه ومكاتب لقطع التذكار والاستعلامات على مساحة 13.823.4متراً مربعاً. كما يستمتع زوار المحمية بالتسلق في ممرات صخرية في مغامرة مذهلة وسط الحياة البرية الطبيعية ومراقبة للطيور البرية وحظائر الحيوانات والمسطحات المائية.

مركز إكثار قط الرمال

وفي هذا المشروع الذي يعد أول مركز متخصص لقط الرمال على مستوى العالم وبمجموعة تكاثر هي الأكبر عالمياً، تم تخصيص مركز لرعاية وإكثار القطط الرملية المنتمية للبيئة المحلية ضمن مركز يراعي حساسية هذا الحيوان الشديدة لعدوى الأمراض التنفسية بالتحكم بحرارة ورطوبة غرف الإيواء المخصصة.

كما سيسهم المركز في زيادة أعداد قط الرمال المتوالدة في برامج الإكثار، وتحسين الأصول الوراثية لهذا النوع محلياً وعالمياً.

تأهيل الحيوانات المصادرة والخطرة

خصص هذا المشروع لإيواء الحيوانات البرية الخطرة والمصادرة من السكان بمختلف أنواعها وأحجامها وتقديم الرعاية المناسبة لها وإعادة تأهيلها حسب طبيعة كل حيوان، سيضم حتى الآن 200 حيوان من فصائل مختلفة ما بين القطط الصغيرة إلى المفترسات والرئيسيات الكبيرة، تحت إشراف فريق عمل مختص يستطيع التعامل والعناية مع مختلف الحيوانات الخطرة والمصادرة بأعلى معايير العناية التي تستمر على مدار 24 ساعة.

أرض الفعاليات تقع أرض الفعاليات داخل الحديقة مقابل محطة القطار، وعلى مساحة 5137 متراً مربعاً، وهي منطقة متعددة الأغراض تضم مسرحاً خارجياً، ومناطق مرصوفة وأخرى زراعية تجميلية، ومنطقة ألعاب للأطفال ونافورة جافة ممرات، تستضيف فعاليات الشركاء والمؤسسات الحكومية والخاصة.

شاطئ البطريق يقع الشاطئ بجانب عالم الطيور على مساحة 275 متراً مربعاً، ويضم 12 بطريقاً من نوع الهمبولت، وهو أول معرض خارجي للبطاريق في منطقة الشرق الأوسط، يستطيع الزوار من خلاله الاستمتاع بمشاهدة البطاريق والتفاعل معها في البركة الخارجية ومشاهدة مهاراتها في السباحة من خلال الألواح الزجاجية للبركة، كما يتيح الفرصة للزوار بالدخول إلى منطقة الشاطئ والتفاعل بشكل مباشر معها وإطعامها، والتحدث إلى مشرف الرعاية لمعرفة المزيد عن هذه الطيور الفريدة.