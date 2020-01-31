مشروع متكامل لدعم مرضى الاكتئاب

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء تنفيذها مشروع تمكين مرضى الاضطراب الاكتئابي الشديد والاكتئاب المقاوم للعلاج، وإشراكهم في خطة العلاج، ويستند المشروع إلى تقنية الحوسبة السحابية، ويتضمن بوابة إلكترونية سريرية لمختصي الرعاية الصحية، وتطبيق ذكي (On My Way)، وذلك بالشراكة مع جونسون اند جونسون العالمية وجاري تنفيذه بمستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي.

ويهدف المشروع الذي عرضته الوزارة على منصتها المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، إلى دعم المرضى وإشراكهم في عملية علاجهم من خلال تقديمه تقييمات ذاتية يومية لهم، واستبيانات سريرية دورية، إضافة إلى جمعه بيانات آنية عن أنماط النشاط البدني للمريض وحركته ونومه ونبض قلبه، وغير ذلك من خلال الهاتف الذكي للمريض والأدوات الموصولة به التي يرتديها المريض.

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