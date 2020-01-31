توريد أول مركبة إسعاف كهربائية لـ«إكسبو دبي»

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة اتفاقاً مع شركة واس الألمانية أمس، لتوريد مركبة إسعافية كهربائية في يونيو القادم لتكون جاهزة للاستخدام في الحدث العالمي إكسبو 2020.

وقع الاتفاقية، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، والمدير التنفيذي لشركة واس الألمانية اندري بلوجر

وأكد الدراي أن تصنيع أول سيارة كهربية إسعافية نتاج تعاون مثمر ومستمر بين الطرفين ممتد من بداية عام 2019 وبناء عليه سيتم توريد السيارة المتفق عليها بعد نحو 5 أشهر، وستكون جاهزة لإطلاقها في إكسبو أكتوبر القادم، بعد تطوير إمكاناتها وتحسينها لتتناسب مع الأجواء الخليجية، وطبيعة الطقس طوال أيام السنة.

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