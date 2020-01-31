«الحمد» لاستخراج شهادات الميلاد والوفيات في دبي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، نظام «الحمد»، الذي يعد أحدث أنظمتها الإلكترونية لخدمة المتعاملين والمترددين على منشآتها ومستشفياتها، ويهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات، وإنهاء المعاملات الإدارية للمراجعين، وتمكينهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة بشكل إلكتروني من كافة المستشفيات الحكومية، على مستوى إمارة دبي.. ودشن معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، نظام «الحمد»، على جانب مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة والمؤسسات والجهات المعنية وذات العلاقة.

يراعي النظام الجديد الخصوصية، والسرية التامة في التعامل مع البيانات، كما يتسم بالسرعة في تخليص المعاملات، والدقة في صحة المعلومات، وذلك وفق أفضل التجهيزات، وضمن التوجهات والتحولات التي تشهدها دبي، والرامية إلى «حكومة بلا أوراق».

كما يوفر النظام على المتعاملين الترجمة القانونية من خلال إصدار الشهادات باللغتين «العربية والإنجليزية»، وتوفير وقت وجهد المتعاملين، حيث خفض النظام الجديد زمن إنجاز المعاملة إلى 20 دقيقة فقط، بعد أن كان الزمن يصل إلى ثلاثة أيام.

ومع النظام الجديد، أصبح بمقدور المتعاملين إنهاء معاملاتهم من دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية ودون انتظار الموافقات أو التوقيعات، حيث أصبحت عملية استخراج الشهادات المطلوبة تتم بشكل إلكتروني.

ويتميز النظام الجديد بارتباطه مع الأنظمة المستخدمة في مستشفيات القطاعين «الحكومي والخاص»، من بينها «الملف الطبي الإلكتروني الموحد – سلامة»، ونظام شريان، كما يرتبط في الوقت نفسه بالجهة المعنية في القيادة العامة لشرطة دبي، فيما تخطط الهيئة لربطه في الفترة المقبلة بنظامي «مبروك ماياك» و«فزعة»، إلى جانب كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.

وعقب التدشين، قال معالي حميد القطامي، إن الهيئة تواصل الاستعانة بأفضل التجهيزات والتقنيات، وتعمل على توظيفها بالشكل الأمثل من أجل خدمة الناس وراحتهم، وأنها ترصد في ذات الاتجاه مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستهدف أتمتة خدماتها، وذلك مواكبة للتحولات الإلكترونية والذكية التي تشهدها دبي.

وفي سياق متصل، زار معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي جناح المستشفى السعودي الألماني في معرض «آرب هيلث 2020» وتعرف إلى المشاريع التطويرية التي تنوي المجموعة تنفيذها خلال العامين القادمين في فروعها دبي، الشارقة، عجمان، إضافة إلى الفرع الجديد في رأس الخيمة الذي سيفتتح في 2025.

واطلع معاليه على خطة التطوير والتوسعة التي تنفذها المجموعة حالياً، واستمع لشرح كامل عنها من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي أكد أن المرحلة الثانية من التطوير بدأت بالفعل، وتستمر على مدى 10 سنوات، وتشمل افتتاح مستشفيات تخصصية توسعية، وهي جزء من توسعة السعودي الألماني- دبي.