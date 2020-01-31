الشامسي يزور «المرور والترخيص» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) زار اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مركز خدمات المرور والترخيص، للاطلاع على سير الأداء بالمركز، حيث كان في استقباله المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والترخيص، رئيس مركز إسعاد المتعاملين بشرطة الشارقة، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على جودة مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

واطلع القائد العام لشرطة الشارقة، على سير الأداء بالمركز، والمتابعة الميدانية لعملية تسديد المخالفات من قبل المتعاملين، حيث يستقبل المركز أعداداً كبيرة من المراجعين للاستفادة من قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والقاضي بخفض قيمة الغرامات المرورية على المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، بنسبة 50% مع إلغاء النقاط المرورية المترتبة على هذه المخالفات، والذي بدأ تنفيذه منذ 22 أكتوبر الماضي.

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