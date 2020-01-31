في محاضرة بمركز «الإمارات للدراسات»: العلاقات الأميركية الإماراتية تقوم على أسس قوية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خبير أميركي أن علاقات بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على أسس قوية من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة.

جاد ذلك، خلال محاضرة نظَّمها أمس الأول مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان «العلاقات الأميركية - الإماراتية في مجالَي الدفاع والأمن»، ألقاها داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي، وذلك في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، وحضرها لفيف من المسؤولين والمفكرين والإعلاميين والمهتمين.

وقدم المحاضر في البداية شكره إلى سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على اهتمامه بطرح القضايا الاستراتيجية والحيوية، وإدارته هذا الصرح العلمي الكبير، مشيراً إلى أن المركز سبَّاق في مجال الشؤون الاستراتيجية ومتابعة القضايا المهمة في المنطقة والعالم.

واستهل سبرايت محاضرته بالحديث عن التطور الذي تشهده العلاقات الأميركية - الإماراتية في مجالات عدة، وعلى وجه الخصوص الدفاع والأمن، من خلال تجربته، التي امتدت ثلاثة عقود.

واستعرض المحاضِر تطور العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة، منذ حرب الخليج الأولى إلى الآن في ضوء التطورات الإقليمية، منوهاً بأهمية التعاون بين البلدين. مشيراً إلى أن التعاون الأمني والعسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة متطور، في مواجهة المخاطر المشتركة بين البلدين في القرن الحالي.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرس جهوده لبناء جيش قوي ومتطور في دولة الإمارات، مضيفاً أن سموه مهتم أيضاً بتطوير القدرات التكنولوجية للبلاد، وكذلك الصناعات المحلية، خاصة في المجال العسكري.

ثم انتقل المحاضر إلى الحديث عن التعاون العسكري بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة إلى إرسال قوات للمساندة والمشاركة في العديد من المهام، بداية من كوسوفو، ثم أفغانستان، لدعم قوات التحالف هناك، كما أسهمت دولة الإمارات في استهداف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا ضمن عمليات التحالف الدولي، إضافة إلى مشاركة دولة الإمارات في تعزيز أمن الملاحة البحرية.

كما تحدث المحاضر عن مشاركة دولة الإمارات في عمليات التدريب المشترك مع القوات الأميركية، وأن التدريبات العسكرية أمر فعَّال وحيوي، خاصة في مجال تدريبات القوات الجوية، وقد أصبح لدى البلدين خبرات عسكرية مشتركة.

كما أشار المحاضر للسياسة الخارجية للإمارات وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في العالم، وقدم مثالاً على ذلك بدورها في إنهاء أطول نزاع في القارة الأفريقية بتحقيق المصالحة بين إثيوبيا وإرتيريا، ودعوتها المستمرة إلى الحلول الدبلوماسية وجهودها في نشر ثقافة التسامح.

وختم داني سبرايت محاضرته بالإشارة إلى أن الأسس التي تقوم عليها علاقات البلدين قوية، وتقوم على التعاون العسكري والمناورات والتدريبات المشتركة بين قوات البلدين، ومن المؤمل أن تواصل هذه العلاقات تطورها وترسخها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين وأمن المنطقة.