شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان العائلة بالشامخة

أبوظبي (الاتحاد) شاركت شرطة أبوظبي في «مهرجان العائلة»، والذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي خلف «مكاني الشامخة مول».

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات أن المهرجان الترفيهي يتوافق مع جميع أفراد العائلة ويوفر بيئة مثالية وآمنة، وفقاً لأفضل مستويات الأمن والسلامة، وتضمن عروضاً متنوعة ترفيهية ومشاغل يدوية وفقرات استعراضية ومشاركة فرق شعبية غنائية ومسابقات وألعاب إلكترونية وشخصيات كرتونية.

وذكر أن المهرجان استقبل نحو 45 ألفاً من الجمهور من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان.

وشارك في المهرجان مختلف الإدارات بشرطة أبوظبي، منها مديرية المرور والدوريات وتمثلت مشاركتها بدوريتي السعادة والأطفال للتوعية بالسلامة المرورية، وإدارة الدوريات الخاصة «بفريق الخيالة» وقسم الموروث الشرطي، والذي عرض سياراته الكلاسيكية والزي القديم للشرطة لتعريف الزوار بالعراقة والأصالة في المحافظة على الإرث الشرطي.

كما شارك أعضاء «كلنا شرطة» ومركز شؤون الفعاليات في التنظيم والتنسيق وخدمة الزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني k9 عرضاً باهراً للكلاب البوليسية، وجرى التعريف بخدمة «أمان» التابعة لإدارة المعلومات الأمنية.

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