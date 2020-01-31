«الإمارات للدراسات» ينظم الابتكار والاستدامة

أبوظبي (الاتحاد) ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته البحثية والعلمية، محاضرته رقم (737) بعنوان «الاستخدام المسؤول للابتكار والتكنولوجيا من أجل تحقيق الاستدامة» يقدمها قيصر نسيم المدير التنفيذي لشركة تك بلاتفورمز، مسؤول مصرفي متخصّص في التنمية الدولية، كندا، وذلك في تمام الساعة 7:30 من مساء الاثنين المقبل، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، والدعوة عامة، والترجمة الفورية متاحة. وسيتناول قيصر نسيم في هذه المحاضرة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات للّحاق بركب العصر الرقمي، وسيتطرَّق أيضاً إلى استغلال الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق أقصى استفادة للشركات والمجتمع كلّه، وذلك ضمن سؤال أوسع، سوف يحاول المحاضر الإجابة عنه، وهو: كيف يمكننا تحقيق ذلك بطريقة مسؤولة ومستدامة؟.

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