عبدالعزيز النعيمي: مشاريع الاستدامة في الإمارات عالمية

أبوظبي (الاتحاد) نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان «إثراء البيئة»، ألقاها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، والمعروف عالمياً بـ «الشيخ الأخضر»، بحضور معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتناول الشيخ الدكتور عبدالعزيز النعيمي، خلال المحاضرة التي أدارتها الإعلامية رحاب عبدالله العديد من المحاور التي تصب في خدمة البيئة، وعرض مواد إعلامية مرئية، قدمت بصورة مبتكرة.

وأشار النعيمي إلى جهود دولة الإمارات في حماية البيئة، والذي يتجلى في اهتمامها وتركيزها على الطاقة البديلة، وذلك من خلال إنشاء مشاريع للطاقة المستدامة، مثل مدينة مصدر في أبوظبي، والتي تعتبر من النماذج العالمية لاستخدامات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى إنشائها العديد من المؤسسات والمشاريع الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر برامج التوعية البيئية في مختلف المجالات التعليمية والتطوعية، وفي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

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