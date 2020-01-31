«في مدرستنا غابة» للتوعية بالاستدامة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن إطلاق مبادرة «الشجرة المستدامة – الغاف»، للعام الدراسي 2020، تحت شعار «في مدرستنا غابة»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبمشاركة 250 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف مدن وإمارات الدولة.

وتستهدف المبادرة طلبة مرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى وحلقة ثانية، والتعليم الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: يكمن الهدف العام من مبادرة الشجرة المستدامة بالمساهمة الحيوية في نشر ثقافة الوعي لدى طلبة المدارس بأهمية شجر الغاف، وأهمية المحافظة عليه في البيئة المحلية، وسيتم اختيار أفضل 7 مدارس متميزة لتكريمها في حفل خاص يتخلله معرض لأنشطتها وابتكاراتها.

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